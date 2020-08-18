Найден вид жилья в Москве с максимальными скидками на квартиры

На вторичном рынке жилья в Москве 1,1 процента квартир (576 лотов) продаются с пометкой «срочно». Средняя цена за квадратный метр в таких объектах ниже почти на 40 процентов. Об этом говорится в материале «Объединенной группы риелторских компаний» (АН «ОГРК»), поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Больше всего предложений с максимальными скидками можно найти в Юго-Восточном административном округе — 86 квартир. При этом разница между стоимостью «квадрата» в объектах, которые продаются ускоренными темпами и теми, что реализуются на общих основаниях, составляет всего два процента.

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На втором месте по количеству «срочных» лотов расположился Западный округ — 84 объекта. Здесь разница в стоимости квадратного метра составляет 14,8 процента. Средняя цена срочных объектов равняется 317,1 тысячи рублей за «квадрат», а для «обычных» — 372,2 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров по количеству срочных объектов Центральный округ. В центре столицы продается 63 подобных лота. При этом цена квадратного метра разнится более чем на 54 процента. Также подобное подешевевшее жилье можно найти в Северном округе — разница колеблется на уровне 59,5 процента.

Однако риелторы предупреждают, что если у недвижимости низкая цена, кроме тех случаев, когда хозяин срочно уезжает или остро нуждается в деньгах, это должно насторожить. Слишком большая скидка свидетельствует о том, что владение подобным объектом может обернуться риском потери права собственности.

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