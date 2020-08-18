Обстоятельства вновь сорвали свадьбу японской принцессы и простолюдина

Свадьбу японской принцессы Мако отложили на неопределенный срок из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. В прошлом ее неоднократно переносили из-за финансовых споров, сообщает Associated Press.

О намерении Мако выйти замуж за своего однокурсника Кэи Комуро (Kei Komuro) стало известно в мае 2017 года. Комуро был простолюдином, поэтому их брак означал, что принцесса лишается титула. Помолвка, назначенная на июль того же года, состоялась лишь в сентябре. Первая попытка сорвалась из-за разрушительного наводнения, которое обрушилось на японский остров Кюсю.

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Ожидалось, что свадьбу сыграют в ноябре 2018 года, но эту дату также неоднократно переносили по различным обстоятельствам. Японская пресса утверждала, что задержка связана с финансовым конфликтом между матерью Комуро и ее бывшим женихом, которому она, по слухам, задолжала несколько миллионов иен.

В ноябре 2019 года наследный принц Фумихито призвал родственников Комуро решить проблемы, которые мешают сыграть свадьбу, и потребовал, чтобы к февралю 2020 года принцесса публично объявила о своих брачных планах. Однако когда срок подошел, новая дата свадьбы так и не была назначена из-за начавшейся пандемии.

Сейчас Комуро учится в Нью-Йорке и часто общается с Мако по видеосвязи. Источник, близкий к паре, утверждает, что они по-прежнему планируют жениться и поддерживают отношения дистанционно.

28-летняя принцесса Мако — старшая дочь Фумихито, принца Акисино и Кико, принцессы Акисино, старшая племянница императора Нарухито и императрицы Масако. Она познакомились с Комуро в 2012 году, когда учились в Международном христианском университете в Токио. Известно, что ее жених увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией.