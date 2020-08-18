Россиянка рассказала о происходящем на курортах Турции

Россиянка, постоянно проживающая в Турции, рассказала о происходящем на местных курортах во время пандемии коронавируса. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«На самом деле у нас полно заболевших, но все скрывают, чтобы не отпугивать туристов. А их сейчас очень много, как и раньше. Негде плюнуть, хотя отели по новым правилам заселены всего на 50 процентов», — сообщила собеседница газеты, заметив, что число российских отдыхающих на данный момент «зашкаливает».

По ее словам, вся туристическая инфраструктура функционирует в полном объеме, однако посетителей, как и сотрудников, просят применять средства индивидуальной защиты. При этом социальная дистанция соблюдается далеко не везде — к примеру, на городских пляжах правила полностью игнорируются.

Кроме того, россиянка подчеркнула, что в случае если турист заболеет COVID-19 во время отдыха, его изолируют в собственном номере, а при необходимости, в зависимости от тяжести симптомов, — отправят в больницу.

Ранее стало известно, что цены на отдых в Турции для россиян в конце августа снизились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время самый дешевый тур по системе «все включено» на двоих, к примеру, с вылетом из Москвы 22-28 августа можно приобрести за 31,1 тысячи рублей.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 228 тысяч человек, более 5,9 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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