Россиянин отпраздновал 30-летие дорожной ямы в городе и записал видеоролик

Житель Нижнего Новгорода отпраздновал 30 лет со дня появления дорожной ямы возле дома №13 на улице Глеба Успенского и записал по этому поводу видеоролик. Его он разместил на своей странице во «ВКонтакте».

«Уже два поколения нижегородцев испытывают сильные чувства по отношению к этой яме и к администрации Ленинского района, благодаря которой ямы рядом с жилыми домами живут так долго», — сказал россиянин, отметив, что все местные ямы надеются дожить до такого возраста.

По его словам, с юбилеем яму пришли поздравить многие из тех, кто «с большим уважением обходил и объезжал эту влиятельную особу, обладающую особенной глубиной».