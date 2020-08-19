В Москве умерли еще 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 11 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 4698 человек. Накануне сообщалось о 10 умерших.

В России за последние сутки выявили 4828 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (691), Санкт-Петербурге (162), Московской области (151). За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 117 пациентов, полностью выздоровели 6795 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 937 321 случай заражений. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.