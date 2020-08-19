Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за сутки выявили 4828 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Большинство из них зафиксировано в Москве (691), Санкт-Петербурге (162), Московской области (151). За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 117 пациентов, полностью выздоровели 6795 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 937 321 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 989 летальных исходов, выздоровело 749 423 человека.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут медицинские работники. Ожидается, что широкое применение препарата станет возможным с января следующего года.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.