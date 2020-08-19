Участников барной ОПГ из Петербурга обвинили в разбоях и грабежах

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в разбойных нападениях, грабежах и кражах четверым участникам этнической преступной группы, промышлявшим на «барных улицах» Северной столицы. Об этом в среду, 19 августа, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, подозреваемые являются выходцами с Северного Кавказа в возрасте от 25 до 29 лет. Мужчины действовали на центральных улицах города, знаменитых своими барами: Ломоносовская, Думская, набережная канала Грибоедова, улица Марата и другие, где нападали на выходивших из баров и ресторанов, употребивших алкоголь мужчин. Всего злоумышленникам вменяется 24 эпизода преступной деятельности, в результате которых они нанесли ущерб в 1 миллион 700 тысяч рублей.

Ранее 19 августа сообщалось, что в Москве вынесен приговор модели Ольге Синтюревой и ее сообщнику Ибрагиму Дудаеву, которые похитили 22 миллиона рублей из сейфа депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Жигарева.

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