Журналисты обманом попытались попасть в Белоруссию и были разоблачены

Госпрогранкомитет (ГПК) Белоруссии разоблачил журналистов, обманом пытавшихся попасть в страну. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале ведомства.

ГПК отказал во въезде 17 журналистам, которые попытались въехать в страну, не имея соответствующей аккредитации.

По информации ведомства, при пересечении границы они пытались выдать себя за туристов. В ГПК отметили «нетипичную для иностранцев склонность к перемещению крупных сумм наличной валюты». Кроме того, у них были обнаружены удостоверения журналистов и профессиональная аппаратура.

В ГПК подчеркнули, что журналисты, имеющие аккредитацию, не имели проблем с въездом на территорию республики.

Ранее в погранслужбе заявили о сохранении «очень внимательного отношения к иностранцам», которые пытаются пересечь границу на фоне протестных акций в республике. «Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Белоруссию, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде», — заявил представитель ГПК Антон Бычковский.