Погранслужба Белоруссии заявила об «очень внимательном отношении к иностранцам»

Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии заявил о сохранении «очень внимательного отношения к иностранцам», которые пытаются пересечь границу на фоне протестных акций в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Белоруссию, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде», — заявил представитель ГПК Антон Бычковский. Отказ во въезде осуществляется на основании белорусского законодательства.

Он напомнил, что об усилении погранконтроля ГПК сообщал накануне проведения президентских выборов и напомнил, что это является «нормальной мировой практикой».

В Белоруссии девятый день проходят протесты и митинги с требованием повторного проведения выборов президента. В первые дни они сопровождались жестокостью со стороны силовиков. Пытаясь подавить протесты, те применяли слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты. По всей стране проходят забастовки на предприятиях.