Покрытая татуировками девушка фотографировала свои ноги и разбогатела

Девушка, тело которой на 70 процентов покрыто татуировками, начала фотографировать свои ноги за вознаграждение и разбогатела. Об этом сообщает Daily Star.

Аврора Парьянт (Aurore Pariente) из Авиньона, Франция, прославилась в соцсетях откровенными снимками. Девушка утверждает, что в настоящий момент зарабатывает «большие деньги» благодаря платформе OnlyFans, где можно распространять эротические фотографии и видео по платной подписке.

Парьянт пояснила, что идея пришла ей в голову после того, как один из пользователей в Instagram попросил прислать ему фото больших пальцев ее ступней. «Я даже не думала, что подобные публикации могут приносить такой доход. Мой заработок поднялся на 20 процентов, когда я открыла для себя эту нишу», — призналась героиня материала.

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Француженка также рассказала, что во времена карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, спрос на описанные снимки сильно увеличился. «Тренд очень мощный, на платформе существует огромная конкуренция, поэтому мы всегда должны быть изобретательными», — заключила Парьянт.

В июне стало известно об австралийке, которая разбогатела на продаже откровенных снимков в платной соцсети и решила стать моделью. 21-летняя Тиган Кэй (Teagan Kaye) работала в ресторане быстрого питания, где получала 100 фунтов стерлингов (8660 рублей) в неделю. По совету подруги девушка решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans. Сейчас Кэй зарабатывает девять фунтов стерлингов с каждого человека (780 рублей).