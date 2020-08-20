Россиянка без маски пришла на суд за отсутствие маски и получила второй штраф

Жительница Миасса в Челябинской области получила второй штраф после того, как пришла без маски на суд по делу об отсутствии маски. Об этом сообщили в пресс-службе Миасского городского суда, передает Znak.com.

Согласно сообщению, в суде рассматривалось административное дело по части 1 статьи 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности») из-за того, что она отказалась надеть маску в общественном месте. На заседание она пришла тоже без маски, за что ее удалили из зала. В суде рассказали, что на женщину составили второй протокол по части 1 статьи 17.3 КоАП («Неисполнение законного распоряжения судьи»).

По первому протоколу россиянку оштрафовали на 15 тысяч рублей, по второму — еще на тысячу рублей. Первое постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

В мае сообщалось, что в Казани сотрудница полиции без маски и перчаток оштрафовала мужчину, который вышел на прогулку и тоже был без маски и перчаток. В МВД Татарстана рассказали, что в отношении сотрудницы начата служебная проверка. По ее результатам на нее наложат дисциплинарное взыскание. В ведомстве добавили, что ношение средств индивидуальной защиты обязательно при общении с гражданами.