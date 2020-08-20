Названо любимое место долларовых миллионеров в Москве

Элитное жилье в районе улицы Арбат в центре Москвы пользуется повышенным спросом со стороны долларовых миллионеров. За последний год число сделок с недвижимостью стоимостью от 1 миллиона долларов в этой зоне увеличилось на 28 процентов, говорится в материалах агентства Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, места в окрестностях Арбата любимы как состоятельными россиянами, так и иностранцами. «Это неслучайно: район славится своим выгодным месторасположением, богатым культурно-историческим наследием, а также развитой инфраструктурой, что, безусловно, привлекает обеспеченных покупателей и арендаторов», — поясняют в Savills. Еще одним фактором притяжения спроса специалисты называют высокую арендную доходность местных квартир.

Предложение современного качественного жилья на Арбате крайне ограничено, подчеркивают они. В среднем квадратный метр недвижимости здесь в 2020 году продается по цене 604 тысячи рублей (против 596 тысяч в 2019-м). Средний бюджет сделки по приобретению квартир в 2019-м составил 121 миллион рублей, в 2020-м — 110 миллионов рублей.

Что касается аренды, элитное жилье в районе Арбата сдается по средней ставке 307 тысяч рублей в месяц. Год назад этот показатель равнялся 313 тысячам рублей.

Ранее в августе стало известно, что Москва заняла второе место в рейтинге мегаполисов, ранжированных по темпам роста цен на элитное жилье. Стоимость квадратного метра в городе в период с декабря 2019-го по июнь 2020 года увеличилась более чем на 5 процентов.

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