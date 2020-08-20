Предсказан рост цен на молоко в России

Подорожание молочной продукции в России может произойти из-за новых правил маркировки для производителей. По мнению экспертов, опрошенных «Московским Комсомольцем», эти изменения преждевременны, а закупка дорогостоящего оборудования в итоге приведет к росту цен.

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Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов уверен, что Минпромторг поторопился с установлением сроков начала эксперимента, поскольку часть продукции нужно будет маркировать уже через четыре месяца. Белов отмечает, что за такой короткий срок производители, поставщики оборудования, ретейлеры и импортеры не смогут подготовиться. Все издержки от спешки и последующих штрафов могут лечь на плечи покупателя, предсказывает эксперт.

Новая маркировка молочной продукции представляет собой штрих-код, где будет содержаться более подробная информация о товаре по сравнению с нынешними правилами. За услуги по предоставлению кодов маркировки, как и за оборудование для ее нанесения, будет платить производитель.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что цены на продукты в России могут резко подскочить на треть в случае второй волны коронавируса. Если всплеска заболеваемости не будет, то рост прогнозируется в пределах 2-10 процентов.