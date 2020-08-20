Смертность в отказавшейся от карантина Швеции побила 150-летний рекорд

В Швеции, где власти отказались от введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, в первом полугодии 2020 года умерли 51 405 человек. Смертность в стране побила 150-летний рекорд, передает в четверг, 20 августа, Daily Mail.

Уточняется, что из общего числа погибших 4500 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции. Больше всего скончавшихся в Стокгольме и столичном округе. Всего в стране с начала пандемии заразились смертельным вирусом более 85 тысяч человек, умерли — 5802.

По данным Государственного управления статистики (SCB), за последние 15 лет в Швеции зафиксирован самый низкий прирост населения в первом полугодии 2020 года. Это объясняется в том числе и высокой смертностью. Кроме того, специалисты выявили самое низкое число заключенных браков с начала 2000-х, при этом число разводов достигло наиболее высоких показателей за 13 лет.

В конце июля в Швеции наметился спад числа новых случаев заражения, в то время как в других странах Европы в последние дни, напротив, фиксируется прирост числа инфицированных.

Так, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по данным на 29 июля, число новых случаев заражения в Швеции на 100 тысяч населения за последние 14 дней снизилось на 54 процента. Среднесуточное число инфицирований в стране также снижалось на протяжении всего последнего месяца.

В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути. Всеобщих запретов не было, а социальное дистанцирование и самоизоляция носили рекомендательный характер. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, эта стратегия привела к гораздо более высокому уровню смертности, чем в соседних странах.