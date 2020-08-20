Российская студентка сбежала из города из-за преследующего ее полгода поклонника

Студентке Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина пришлось переехать в другой город, чтобы скрыться от россиянина, который полгода преследовал ее. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

С молодым человеком, который оказался студентом университета имени А.И. Герцена, девушка познакомилась в 2019 году на репетиции Покровского бала. Общение продлилось недолго. После того как юноша начал навязчиво убеждать девушку, что «лучше знает, как ей жить», она прекратила отвечать ему и заблокировала в соцсетях. Тогда молодой человек стал с других аккаунтов писать, что ей не скрыться, она «принадлежит ему» и «ничто, и никто не может ему помешать».

Преследование в интернете переросло в слежку в реальной жизни. «Он смотрит мои закрытые истории в Instagram, каким-то образом знает, где я, присылает фото, сделанные со спины», — рассказывает жертва сталкера.

Студентка написала заявление в полицию, однако пока сотрудники правоохранительных органов лишь проверили записи с камер видеонаблюдения в подъезде, на которые молодой человек не попал. Чтобы скрыться от преследователя, девушке пришлось переехать в другой город и скрывать свое местоположение даже от друзей.