Медведев попросил не гнаться за квадратными метрами

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев попросил не допустить в стране «гонки за квадратными метрами» в ущерб качеству строительства. Соответствующее заявление он сделал на совещании по вопросам развития жилищного строительства в четверг, 20 августа, передает РИА Новости.

Медведев отметил, что в России в 2020-2030 годах должно быть введено в эксплуатацию около 1,1 миллиарда квадратных метров жилой недвижимости — в соответствии с целями, обозначенными президентом Владимиром Путиным. Но нельзя гнаться за квадратными метрами в ущерб качеству строительства, подчеркнул чиновник, добавив, что оно должно основываться на «самых лучших существующих практиках».

В сентябре 2019-го занимавший тогда пост премьер-министра России Медведев заявил, что необходимо работать с глубинной установкой на обязательное владение недвижимостью, которая характерна для россиян. Он отметил, что развитию рынка аренды жилья в стране препятствует психологический фактор.

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