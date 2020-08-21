Собчак опубликовала новые данные о состоянии Навального

У оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время находится в омской больнице скорой медицинской помощи №1, предварительно диагностирован сахарный диабет. Новые данные о его состоянии раскрыла телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Как пояснила Собчак, о диагнозе Навального анонимно рассказала дочь одного из врачей больницы, принимавшего участие в консилиуме, на котором обсуждалось состояние оппозиционера. По словам женщины, также работающей в этой больнице, врачи считают, что у Навального резко поднялся уровень сахара в крови, в результате чего ему стало плохо.

При этом собеседница телеведущей подчеркнула, что оппозиционер не находится в коме, как ранее сообщали СМИ, однако сознание у него спутанное, и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, женщина отметила, что врачи по результатам проведения МРТ головного мозга и обследования сердца не выявили у Навального каких-либо нарушений в этих областях.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, сообщил, что, согласно результатам компьютерной томографии, структурных изменений органов грудной клетки у оппозиционера также не выявлено.

Ранее 21 августа заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что в крови и моче Навального не обнаружено ядов. По его словам, анализы сейчас проводят как в Омске, так и в Москве.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном).