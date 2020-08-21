Саудовская Аравия разорвала крупный нефтяной контракт с Китаем

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco разорвала крупный контракт на строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае в рамках совместного предприятия, сообщает Bloomberg.

Стоимость проекта в северо-восточной провинции Ляонин должна была составить 10 миллиардов долларов, но саудовская компания посчитала расходы слишком большими, а рыночные перспективы завода — неопределенными. Китай намерен и дальше продвигать проект, не исключая, что Saudi Aramco может передумать.

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Поводом для пересмотра своих планов по инвестициям для компании стало желание сохранить дивиденды в размере 75 миллиардов долларов. Из-за этого руководство Saudi Aramco ищет любые способы, чтобы сократить капитальные расходы на фоне низких цен на нефть и роста задолженности.

Во время подписания соглашения о строительстве в феврале прошлого года оно рассматривалось как знаковая сделка с ключевым партнером, поскольку королевство хотело увеличить долю рынка и привлечь китайские инвестиции. Саудовская Аравия хотела поставлять до 70 процентов нефти на новое предприятие мощностью 300 тысяч баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что чистая прибыль саудовской компании в первом полугодии снизилась в два раза по сравнению с тем же периодом 2019 года — с 46,9 миллиарда долларов до 23,2 миллиарда. На этом фоне Saudi Aramco уступила Apple статус самой дорогой компании в мире.