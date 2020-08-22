Отказ Ефремова от адвоката оценили

Новому адвокату актера Михаила Ефремова будет сложно вникать в судебный процесс. Поэтому лучше, когда юрист ведет дело с самого начала. Таким образом отказ Ефремова от адвоката Эльмана Пашаева в эфире НСН оценил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

«Лучше работать в деле с самого начала, потому что за это время можно провести параллельное расследование, параллельные экспертизы, дополнительные экспертизы», — сказал юрист. Он также подчеркнул, что расследование ДТП — это всегда сложный технологический процесс.

При этом новому адвокату понадобится ознакомиться с материалами дела, а суд вряд ли даст на это много времени, добавил также Трунов. Однако, по его словам, хороший специалист справится в столь сжатые сроки.

Ефремов отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской 21 августа. Их он решил оставить в качестве консультантов, а для судебных заседаний нанять юристов «посильнее».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.