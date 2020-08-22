Завершился фестиваль уличного искусства «Культурный код»

В Челябинске завершился первый фестиваль уличного искусства «Культурный код» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участники фестиваля, приехавшие из разных городов России, представили 11 больших граффити, украсивших фасады жилых домов по улице Университетская Набережная. На зданиях появились символичные для региона изображения, такие как верблюд времен Великого шелкового пути и портрет физика, академика и основателя Института атомной энергии Игоря Курчатова.

«Талантливые художники со всей страны доказали, что граффити — это настоящее, большее искусство. Спасибо им», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Уверен, что район "Академ Риверсайд" отныне станет точкой притяжения творческих людей Челябинской области и новым комфортным местом для отдыха жителей и гостей города», — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

На фестивале были организованы онлайн-встречи с иностранными художниками и прямые эфиры, посвященные вопросам современного искусства. Помимо этого, вышел фильм о российском граффити «Культурный код».

Авторы проекта Ирина Плещева и Дмитрий Левочкин также отметили, что художница Виктория Вейсбрут из Калуги стала первой девушкой в России, создавшей граффити на фасаде 20-ти этажного дома, а другой участник — Филипп FI2K из Санкт-Петербурга — самый большой мурал в мире в технике трафарет.