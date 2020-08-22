Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с обнаружением крупного месторождения газа в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.

«Наш президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждались шаги по укреплению двусторонних отношений, а также события в регионе. Господин Зеленский поздравил нашего президента в связи с обнаружением запасов природного газа в Черном море и пожелал, чтобы это принесло благо турецкому народу», — говорится в сообщении.

20 августа сообщалось, что Турция нашла новые месторождения газа в Черном море. Разведку неподалеку от границ Румынии и Болгарии проводило буровое судно «Фатих». С 2023 года Турция начнет добычу своего газа из этого месторождения. Власти страны оценили найденные запасы газа примерно в 65 миллиардов долларов.