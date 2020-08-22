В центральных офисах РЖД начались обыски

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе начали проводить обыски в центральных офисах РЖД, в том числе в кабинетах топ-менеджеров. Об этом со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией, сообщает РБК.

По их данным, интерес связан с расчетами подрядчиков компании с региональными бюджетами за период до 2015 года, а действующие сотрудники РЖД фигурантами дела не являются.

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Тем не менее следователи пришли к заместителю гендиректора — директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолию Чабунину, а также к замглавы РЖД, начальнику Центральной дирекции управления движением Павлу Иванову.

Нынешний глава РЖД Олег Белозеров возглавил компанию уже после событий, которые интересуют следователей. Однако его возмутили обыски, и в ближайшее время он намерен обратиться к председателю СКР Александру Бастрыкину. Белозеров считает, что следственные мероприятия проходили с превышением полномочий и подрывают авторитет компании.

Точные детали дела собеседники издания не назвали. Также неизвестно, контракты с какими именно регионами привлекли внимание следователей спустя пять лет.

До прихода на должность главы РЖД Белозерова компанией в течение десяти лет управлял Владимир Якунин. После отставки его обвиняли в причастности к нарушениям антимонопольных и антикоррупционных законов и созданию сети офшорных компаний. Сам он отверг эти обвинения.