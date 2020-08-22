Уволившийся белорусский силовик оказался в России и был задержан

В Пскове задержали бывшего старшего следователя из Белоруссии Андрея Остаповича, который ранее подал рапорт на увольнение на фоне протестов в стране. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на друзей и адвоката Остаповича.

Известно, что мужчина пытался уехать через Россию в Латвию, но из-за ограничений на фоне коронавируса не смог это сделать. Сейчас он находится в одном из отделов полиции Пскова. Адвокат утверждает, что не может к нему пройти.

Остапович уволился 16 августа из-за «нарушений условий со стороны руководства СК». В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фото рапорта (позднее оно было удалено — прим. «Ленты.ру») и написал, что задержанные и побывавшие в исправительных учреждениях белорусы рассказывают всю правду о происходящих там издевательствах над людьми. Он заявил, что лично присутствовал на митингах и считает, что провокации устраивали силовики.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.