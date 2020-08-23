Раскрыто местонахождение Лукашенко

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт раскрыла местонахождение Александра Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Как рассказала Эйсмонт, белорусский лидер продолжает находиться в своей резиденции в Минске, где и работал с самого утра. «Он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры», — подчеркнула она.

Секретарь добавила, что дети президента — вместе с ним во Дворце независимости. Она также подтвердила, что на кадрах с президентом во время прибытия в резиденцию можно увидеть младшего сына Лукашенко — Николая.

Ранее в сети появилось видео прибытия Александра Лукашенко на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. Предполагалось, что одним из вооруженных охранников президента был его сын. Через некоторое время вертолет улетел с территории резиденции.