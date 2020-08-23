Отлет вертолета Лукашенко из резиденции сняли на видео

Вертолет улетел с территории резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видео опубликовано в Telegram-канале Tut.by.

На кадрах виден отлет воздушного судна с территории президентской резиденции в Минске. Был ли на его борту сам Лукашенко, неизвестно.

Ранее в сети появилось видео прибытия Александра Лукашенко на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. Предполагается, что одним из вооруженных охранников президента был его сын. Позже белорусский лидер вышел за оцепление резиденции и поблагодарил силовиков.