Российские школьники стали ценить очное обучение

Российские школьники рассказали о предпочтительном формате обучения. Результаты опроса, проведенного онлайн-школой Skysmart, есть в распоряжении RT.

Согласно данным опроса, 49 процентов школьников стали больше ценить очное обучение после весеннего внедрения дистанционного формата. При этом 24 процента высказали противоположное мнение, а 27 процентов затруднились с ответом.

Кроме того, каждый пятый школьник считает, что обучение должно быть наполовину дистанционным — при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все ученики будут обеспечены компьютерами и доступом в интернет.

Главными достоинствами очного обучения большинство (30 процентов) назвали то, что учителя лучше объясняли материал. Еще 29 процентов школьников указали на важность живого общения с одноклассниками, а 11 процентов — на живого общения с учителями.

При этом самым некомфортным в традиционном обучении школьники назвали необходимость ранних подъемов (25 процентов), а также невозможность учиться в своем собственном темпе (17 процентов).

11 августа сообщалось, что занятия в российских школах и вузах начнутся первого сентября в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, ношение медицинских масок будет обязательным, а занятие физкультурой будут проходить на улице.