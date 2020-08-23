Задержанного в России бывшего белорусского силовика отпустили

Бывшего старшего следователя из Белоруссии Андрея Остаповича, которого накануне задержали в Пскове, уже отпустили. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Вячеслав Головин.

Он отметил, что в дежурной части полиции ему сказали, что претензий не имеют. Остапович снова в Белоруссии.

«Его высадили в Белоруссии и сказали в Россию больше не возвращаться», — добавил адвокат.

О задержании силовика, который ранее подал рапорт на увольнение на фоне протестов в стране, сообщалось 22 августа. Мужчина пытался уехать через Россию в Латвию, но из-за ограничений на фоне коронавируса не смог это сделать.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Митингующие требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.