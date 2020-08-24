Разыскиваемого Интерполом вора в законе Геворика Уфимского нашли в кафе

В Ереване (район Арабкир) сотрудники Главного управления криминальной полиции Армении обнаружили в одном из городских кафе вора в законе Геворга Григоряна, известного в преступной среде как Геворик Уфимский. Об этом сообщает «Инфотека 24» со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

Геворика Уфимского задержали и доставили в СИЗО.

В России Уфимского обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему избрана мера пресечения в виде ареста. Правоохранительные органы республики Башкортостан разыскивали 39-летнего авторитета с помощью Интерпола.

14 декабря 2012 года авторитета короновали в Псковской области воры Дед Хасан и Егор Уфимский.

Ранее сообщалось, что стал известен новый лидер преступного мира после убийства главного вора Азербайджана. Им считают вора в законе Мераба Джангвеладзе, известного как Сухумский, поскольку он единственный, кто равен по влиянию убитому 19 августа главному вору в законе Азербайджана Надиру Салифову (Гули).

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