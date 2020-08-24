Сыгравший третьего толстяка в фильме «Три толстяка» актер найден мертвым

Российский актер Борис Христофоров, сыгравший третьего толстяка в фильме-сказке «Три толстяка», найден мертвым в Москве. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что тело артиста обнаружили в квартире на Большой Пионерской улице 22 августа. Причина смерти не уточняется. Христофорову было 89 лет.

Борис Христофоров родился во Владикавказе в 1931 году. Вышедший в 1966-м фильм «Три толстяка» стал единственным в его актерской карьере. Лента режиссеров Алексея Баталова и Иосифа Шапиро была снята по одноименной повести писателя Юрия Олеши, изданной в 1924 году. Христофоров сыграл одного из толстяков вместе с заслуженными артистами РСФСР Сергеем Кулагиным и Евгением Моргуновым.

13 августа стало известно о смерти российского актера Сергея Куницкого, снявшегося в фильме «Битва за Севастополь». Ему было 35 лет.