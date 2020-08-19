Умер актер из «Звездного пути» и «Темного рыцаря» Бен Кросс

В Вене скончался британский актер Бен Кросс, ему было 72 года. Об этом сообщила его дочь Лорен на странице в Facebook.

«Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад», — написала Лорен, не уточнив при этом причину смерти актера. Она лишь отметила, что в последнее время он был болен, но за последнюю неделю его состояние резко ухудшилось. Женщина также поблагодарила поклонников Кросса за их поддержку на протяжении многих лет.

Бен Кросс родился в Лондоне в 1947 году. Учился в Королевской Академии Драматических Искусств. Его путь к международной славе начался с участия в мюзикле «Чикаго». Затем он снялся в оскароносных «Огненных колесницах», а также в «Темном рыцаре», «Звездном пути», «Бен Гуре», сериалах «Сумеречная зона», «Байки из склепа», «Полтергейст: Наследие».

Ранее сообщалось о смерти американского актера, продюсера и режиссера Эша Кристиана. Ему было 35 лет. Смерть наступила во сне. Он известен по работам в фильмах и сериалах «Домино», «В поле зрения», «Клиент всегда мертв», «Дурнушка».