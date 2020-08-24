МИД Франции назвал видео с вооруженным автоматом Лукашенко пугающей постановкой

Видео, зафиксировавшие президента Белоруссии Александра Лукашенко вооруженным автоматом, — это пугающая постановка. Так опубликованные кадры назвал госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в интервью телеканалу France 2, отрывок из него опубликовали пользователи Twitter.

«Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу», — заявил дипломат. По его мнению, нынешние действия властей Белоруссии в отношении граждан уже можно считать репрессиями.

Бон напомнил, что страны Европы поддерживают жителей страны: так, он подчеркнул, что санкции нацелены против властей, а не населения. Дипломат обещал продолжить давить на Минск, чтобы «обеспечить переход к демократии».

23 августа Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом Калашникова в руках. На ролике, опубликованном в интернете, видно, как глава государства в бронежилете выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке оружие. Примеру Лукашенко последовал его 15-летний сын Николай, облачившийся в военную амуницию.

Позже появление Александра и Николая Лукашенко с автоматами и в бронежилетах стало поводом для мемов в сети. Пользователи неодобрительно отреагировали на то, что глава республики взял в руки оружие в ответ на якобы имевшую место попытку протестующих в Минске штурмовать его резиденцию — Дворец независимости.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru