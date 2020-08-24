Катер насмерть переехал нырявшего подростка на глазах родителей

Катер насмерть переехал 14-летнего британского туриста, который нырял с маской во время семейного отдыха. Подробности ЧП, которое случилось в начале августа на глазах родителей погибшего, передает издание Mirror.

По словам родственников погибшего Эдди Джармана (Eddie Jarman), несчастный случай произошел во время кругосветного путешествия, в которое вся семья отправилась два года назад, продав свой дом в Англии. Когда семейная яхта находилась недалеко от острова Моореа, мальчик нырнул под судно, чтобы проверить якорь, и в него врезалась другая лодка.

Как сообщили его родители, они пытались реанимировать подростка на месте, однако он скончался от полученных травм. После этого Джарманам пришлось вернуться обратно в Англию, чтобы похоронить Эдди.

«К сожалению, нам не покрыли огромные расходы, связанные с транспортировкой тела Эдди, но удивительно щедрые люди со всего мира — моряки, путешественники, просто добрые души, семья и друзья — поддержали нас и позволили нам доставить Эдди домой для похорон», — рассказали родственники жертвы.

В феврале этого года более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде. Спасатели на берегу пытались реанимировать двух людей, получивших серьезные травмы: девочку восьми-десяти лет и юношу.