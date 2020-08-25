По делу о гибели 76 россиян от отравления «Боярышником» вынесли приговор

В Иркутске суд приговорил семерых фигурантов дела о массовом отравлении «Боярышником» к лишению свободы на срок от семи до девяти лет. Об этом во вторник, 25 августа, сообщается на сайте Ленинского районного суда города.

Суд признал их виновными в производстве, хранении, перевозке и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло тяжкий вред здоровью и смерть двух и более лиц. В уголовном деле насчитывается 107 томов. На оглашение приговора ушло пять дней.

В декабре 2016 года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 76 человек. Россияне употребляли средство вместо алкоголя. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, еще двое скончались после приема значительной дозы этилового спирта.

В январе 2018 года сообщалось, что поставщик метанола для «Боярышника» отделался штрафом. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а также лишил права заниматься определенными видами деятельности.