Стюардесса сфотографировалась топлес с кокосами и смутила поклонников

Известная в социальных сетях стюардесса сфотографировалась топлес во время отдыха и смутила своих подписчиков. Кадр девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.

На снимке бортпроводница по имени Джесси (Jessy) позирует перед камерой, стоя на газоне в одних трусах кислотного оттенка. При этом в руках девушка держит два больших кокоса, которые загораживают ее обнаженную грудь.

«Жизнь — это дуновение легкого ветерка», — подписала публикацию сотрудница авиакомпании.

Некоторых подписчиков смутил вид стюардессы, и они раскритиковали ее раскрепощенность. «А где ты оставила свой лифчик, дорогая?», «Не очень-то умно», «Джесс, это ведь совсем не ты. Выбрось эти кокосы, у тебя же есть ум. Я уважаю тебя как профессионала своего дела в униформе» — писали они.

Тем не менее среди фанатов бортпроводницы нашлись и те, кто похвалил ее внешний вид. «Как же ты горяча! Прекрасные кокосы», «У тебя просто великолепная фигура», «Что в одежде, что без — ты прекрасна» — хвалили комментаторы.

Ранее в августе другая прославившаяся в социальных сетях стюардесса показала фотографию с задранными ногами в самолете и удивила поклонников. На снимке бортпроводница, известная как Джеки, сидит в кресле бизнес-класса в униформе и респираторной маске с поднятыми вверх ногами. Подписчики Джеки бросились делать комплименты ее фигуре.