Диспансеризацию и профосмотры возобновили в Московской области

В Подмосковье возобновили диспансеризацию и профосмотры, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева. Ее слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 25 августа.

«Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет обнаружить заболевание на ранних стадиях, своевременно провести дообследование по показаниям и назначить лечение», — сказала она.

По ее словам, улучшение эпидемиологической ситуации в регионе позволило возобновить профилактические медицинские осмотры. Однако, подчеркнула она, в больницах можно находиться только в масках и перчатках, а также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

14 августа в подмосковных больницах возобновилась работа дневных стационаров, приостановленная из-за пандемии коронавируса. Ранее заработали стоматологические клиники и вернулись к обычной работе 18 больниц, перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID–19.