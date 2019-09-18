1,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию

Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в медорганизациях Подмосковья прошли 1,5 миллиона человек с начала года, рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. Ее цитирует РИАМО в среду, 18 сентября.

«Диспансеризация позволяет владеть актуальной информацией о своем здоровье. Только с начала года у обследованных было впервые выявлено почти 126 тысяч случаев различных заболеваний», — рассказала она.

По ее словам, полностью здоровыми медики признали 33 процента обследуемых, у большей части пациентов были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

В мае в России вступил в силу закон, позволяющий россиянам старше 40 лет проходить диспансеризацию ежегодно. На региональном уровне были введены единые дни диспансеризации, когда обследование можно пройти в субботу. Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал повысить информированность населения о новых возможностях в сфере здравоохранения.