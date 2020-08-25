Алена Апина рассказала о «пившем и зажигавшем» перед выборами 1996-го Ельцине

Певица Алена Апина, принимавшая участие в предвыборной кампании президента России Бориса Ельцина в 1996 году, рассказала о «пившем и зажигавшем» с артистами главе государства. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 25 августа.

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«Я ездила в этих турах и видела, как в них участвовал Борис Николаевич, не могу сказать, что это было знаковое событие, но это было хорошо, с точки зрения, что он человек, а не машина и не инопланетянин», — объяснила артистка.

Апина отметила, что Ельцин «мог выпить, потанцевать и зажечь». «В этом нет ничего плохого, даже если ты первое лицо государства, в этом плюс. Он и есть народ, с такими же желаниями», — заявила она.

Исполнительница добавила, что сегодня граждане России не воспринимают чиновников как живых людей, поскольку те отстранены от народа: «Не понимаем, что у них в башке происходит».

Ранее организатор концертов в поддержку Ельцина Сергей Лисовский рассказал в документальном сериале «Ленты.ру» о роли, которую российские поп-звезды сыграли на выборах 1996-го. Он также в подробностях объяснил, почему Ельцин вышел танцевать на сцену с Евгением Осиным.