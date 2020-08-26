Снижение числа случаев коронавируса в США объяснили

С каждым днем число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США падает. Это может быть связано с систематическим ношением масок, пишет CNBC.

Отмечается, что в последнее время число заражений коронавирусом на 21 процент ниже по сравнению с тем, что было в начале августа. В некоторых штатах улучшения значительные: например, в Аризоне за последние сутки зафиксировали 859 новых случаев инфицирования, при этом в конце июня там было по 5,5 тысячи заражений в сутки.

Причиной этому может быть «сознательность американцев», объяснила специалист по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Моника Ганди. Речь идет о том, что люди стали чаще носить маски: возможно, поэтому распространение инфекции и замедлилось.

Несмотря на изменение ситуации с числом заражений, смертность от пневмонии COVID-19 по-прежнему высокая, отмечает CNBC. Каждый день в США фиксируют около тысячи смертей.

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