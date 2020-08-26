Стало известно о похищении владельца ресторанов «Додо пицца»

Полиция задержала одного из похитителей владельца ресторанов «Додо пицца» Владимира Горецкого, которое произошло в 2019 году. Об этом в среду, 26 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Горецкого четверо суток держали в заложниках, заставив перевести деньги на указанные счета. Сумма ущерба составила почти пять миллионов рублей. Также бизнесмена заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей с ежемесячными платежами по 150-350 тысяч.

Чтобы Горецкий не обратился в полицию, злоумышленники заставили его оставить свои отпечатки пальцев на пистолете.

Было возбуждено уголовное дело. Задержанным оказался 30-летний Андрей Феррис. Он дал признательные показания. Полиция продолжает поиски соучастников преступления.

Как уточняет радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, нападение на бизнесмена произошло сразу после его приезда в Латвию. Основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников уверен, что его партнера специально выманили туда под предлогом встречи с инвестором. В аэропорту Горецкого встретил таксист и отвез в особняк, где ему распылили в лицо перцовый баллончик и связали.