Найдены самые дорогие особняки Москвы

Самым дорогим особняком в пределах «старой» Москвы стал дом в Хорошево-Мневниках (Северо-Западный округ) за 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается в материале портала ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Площадь трехуровневого кирпичного особняка в Серебряном Бору составляет 450 квадратных метров. Внутри дома пять спален, пять санузлов и компактная SPA-зона. Также в стоимость входит участок в 40 соток с ландшафтным дизайном.

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Второе место рейтинга занял особняк в том же коттеджном поселке — 1,22 миллиарда рублей. На цокольном этаже объекта размещены сауна, бильярдная и тренажерный зал, на первом — кабинет, гостиная с камином, терраса и зимний сад, а на втором — четыре спальни и библиотека. Общая площадь дома равняется 507 «квадратам», участок занимает 47,3 сотки.

Также сверхдорогие лоты можно найти на территории «поселка художников» рядом с метро «Сокол». Например, в Малом Песчаном переулке за 913,3 миллиона рублей продается лауреат премии в сфере дизайна интерьеров Interia Awards. В доме площадью 750 квадратных метров есть спортивный зал, кинотеатр, SPA-зона с массажным кабинетом и турецкой баней, кабинет и большая терраса. Также в стоимость входят пункт охраны, студия для проживания персонала и подземный паркинг, рассчитанный на четыре автомобиля.

По подсчетам аналитиков портала, в границах «старой» Москвы экспонируется примерно 160 домовладений загородного типа. На Западный округ приходится около 33 процентов предложения, на Северо-Западный — 38 процентов. При этом каждый пятый объект базируется в районе Крылатское, а каждый четвертый — в районе Хорошево-Мневники. В Центральном округе подобных лотов всего несколько.

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