Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова

Ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Виктор Гришин покинул свой пост. Его слова передает ТАСС.

«Да, действительно, я уволился», — подтвердил он, уточнив, что сделал это по собственному желанию. Гришин подчеркнул, что ему почти 70 лет, и он пока что не знает, будет ли где-то работать.

С 28 августа временно исполняющим обязанности ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова назначен ректор Государственного университета управления (ГУУ) Иван Лобанов, сообщили в Минобрнауки России.

Виктор Гришин занимал пост ректора Плехановского университета с 2008 года. Помимо этого, три раза избирался депутатом Госдумы. С 2002 по 2007 год возглавлял Комитет по делам Федерации и региональной политике. Является доктором экономических наук.