Детектор лжи подтвердил причастность российского депутата к гибели человека

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин прошел проверку на полиграфе в рамках расследования обстоятельств гибели российского бизнесмена Сергея Титова. Об этом в среду, 26 августа, сообщает Znak.com со ссылкой на адвоката матери погибшего Дмитрия Жикина.

Детектор лжи подтвердил, что именно депутат выстрелил в предпринимателя из ружья во время рыбалки в сентябре 2019 года. Это произошло случайно, намерения убивать бизнесмена у Коркина не было.

О произошедшем стало известно 6 сентября 2019 года. По словам матери погибшего, восемь мужчин, включая ее сына и депутата заксобрания, отправились на рыбалку. На одной из лодок произошло ЧП — бизнесмен получил огнестрельное ранение в голову, от которого спустя пять месяцев скончался, не приходя в сознание.

Сначала все участники рыбалки уверяли, что Титов сам случайно произвел выстрел — на катере ружье за что-то зацепилось курком, однако благодаря хорошей работе следствия в ситуации удалось разобраться, и теперь им грозит ответственность за дачу ложных показаний, объясняет адвокат.

В отношении Коркина возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».