Российский телеэксперт вызвался противостоять «ЛГБТ-инструкторам НАТО»

В эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» обсудили посвященную гомосексуальности лекцию преподавателя Высшей школы экономики, которая прошла в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. На мероприятии присутствовала маленькая девочка, из-за чего лектора заподозрили в пропаганде среди несовершеннолетних. Выпуск опубликован на YouTube.

Комментируя эту новость, один из гостей студии, политолог Александр Малькевич, высказался о важности сексуального просвещения и вызвался противостоять «ЛГБТ-инструкторам НАТО».

«Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО», — заявил телеэксерт. Он также посетовал на то, что в современном мире, по его мнению, в социальных сетях существует давление на «нормальных мужчин» и их маскулинность.

Ведущий программы Евгений Попов возмутился тем, что в зале присутствовала маленькая девочка, а также тем, что лекция проходила в павильоне «Рабочий и колхозница». «Зачем нарочито так? Если вы проводите, проводите где угодно», — сказал он и добавил, что не представляет, чтобы в США подобные лекции проводили на мемориале Линкольна.

В Twitter фразу о «ЛГБТ-инструкторах» превратили в мем. «А кто-нибудь знает, где учат на ЛГБТ-инструктора? Решил вторую вышку получить», — написал премьер-винистр. Пользователь с ником «джинни фо ё виш» добавил, что сожалеет о том, что не узнал об этой работе во время занятий по профориентации.

Ранее ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин назвал «кончеными пидорасами» людей, которые повесили флаг ЛГБТ-сообщества на памятник «Родины-матери» в Киеве. В Роскомнадзоре слова ведущего признали бранными, но цензурными и отказались штрафовать Первый канал.