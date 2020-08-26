Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал главную опасность начала учебного года. Об этом он рассказал в беседе с порталом Ura.ru.

По его словам, в настоящее время COVID-19 не представляет серьезной угрозы и позволяет начать учебный год без рисков для здоровья детей даже в самых интенсивных очагах. Кроме того, несовершеннолетние, как правило, «относительно нейтрально переносят коронавирус».

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — предупредил парламентарий.

Традиционное начало учебного года станет «мощным импульсом, что надо возвращаться к нормальной жизни», отметил Онищенко. При этом не следует забывать про меры личной защиты от инфекции. Он призвал приучать детей к тому, чтобы они ходили в масках, мыли руки и соблюдали дистанцию.

Депутат добавил, что профильным ведомствам поставлена задача вакцинировать 70 процентов населения. В первую очередь речь идет о школьниках, учителях, медиках и старшем поколении. Трудоспособная часть граждан должна прививаться от гриппа за счет страховых компаний или работодателя, отметил депутат.