Названа причина потопа в Третьяковской галерее

Подтопление в залах Третьяковской галереи на Крымском Валу стало следствием изношенной ливневой канализации. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе музея.

Серьезная протечка крыши произошла из-за того, что канализация не выдержала напора исключительно сильного дождя, уточнили в галерее. Там отметили, что благодаря действиям сотрудников экспонаты не пострадали.

Сейчас ведутся работы по устранению причин протечек.

О потопе Третьяковской галереи на Крымском Валу сообщалось ранее 26 августа. После инцидента все экспозиции и выставки временно закрыли для посещения.

В данном корпусе галереи находится постоянная экспозиция российского искусства ХХ века. Здесь представлены такие направления, как авангард, социалистический реализм, искусство «сурового стиля» и «андеграунда», а также новейшие течения.