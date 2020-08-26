Российских абитуриентов предупредили о риске «двойного зачисления»

Некоторые российские абитуриенты оставили согласие на зачисление на бюджетное место сразу в нескольких вузах. Такие случаи выявили в НИУ ВШЭ, рассказал ТАСС его проректор Вячеслав Башаев.

Он напомнил, что раньше зачисление в вуз проходило на основании аттестата, который выдавался каждому выпускнику в единственном экземпляре. Абитуриенты приносили его в выбранный вуз или присылали по почте, что исключало риск «двойного зачисления» на бюджетные места. Однако в текущем году из-за пандемии коронавируса выпускникам разрешили предоставить оригиналы аттестата позже, а для зачисления достаточно согласия, собственноручно подписанного, отсканированного и направленного в вуз.

В связи с этим появилась возможность зачисления абитуриентов сразу в несколько вузов, причем на бюджетные места. Такие примеры обнаружили сотрудники ВШЭ, изучив открытую информацию на сайтах российских вузов.

Башаев предположил, что это объясняется случайностью — например, абитуриент направил согласие в вуз, где не собирается учиться, на всякий случай — или техническими ошибками. «Вряд ли стоит подозревать абитуриентов в незнании нормы закона, разрешающей получать только одно высшее образование за счет государства», — пояснил он.

Проректор ВШЭ предупредил, что после зачисления вуз предоставляет информацию о каждом студенте в федеральную информационную систему. Если выяснится, что он уже принят в другом учебном заведении, его отчислят.

В июне Минобрнауки России разрешило российским абитуриентам поступать в вузы онлайн. Подать заявление в вуз можно было в электронной форме или через специальный онлайн-сервис. Кроме того, документы разрешалось отправить письмом или принести лично, если это позволяла эпидемическая обстановка в регионе. Принимали заявления высшие учебные заведения до получения результатов ЕГЭ. Зачисление проводят в два этапа в августе.