Девушка с крошечным размером ноги нашла способ экономить на обуви и прославилась

Девушка поделилась историей о том, как сэкономила на покупке подходящих для наряда аксессуаров, и прославилась. Об этом сообщает The Sun.

38-летняя Кэролин Маклеллан (Carolyn Maclellan) из Эршира, Шотландия, нуждалась новой в паре туфель и подходящей сумке для свадьбы, на которую она была приглашена в качестве гостьи. Однако из-за крошечного размера ноги героиня материала не могла найти подходящую обувь. В результате она воспользовалась ярко-красной краской и изменила цвет старых босоножек и клатча.

Девушка поделилась фотографиями уже просохших вещей на Facebook с подписью: «Мне как можно скорее нужны были красные туфли и сумка. Я не смогла найти ничего, что подошло бы моим крошечным ножкам 34 размера... Так что я применила Frenchic!»

Пост стал вирусным и набрал девять тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи сети были впечатлены креативным решением Маклеллан. Некоторые юзеры вспомнили, что они красили обувь в 1980-х годах таким же образом.

Героиня материала в свою очередь призналась, что с тех пор, как начался режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, она увлеклась красками бренда Frenchic. Так, она обновила цвет мебели в спальне, покрасила кресло-качалку, кухонные шкафы и тумбу. По словам девушки, идею применить «бюджетный модный трюк» на сумке и обуви ей предложил молодой человек. «Вы догадаетесь, что они покрашены, только если присмотритесь!» — пояснила она, добавив, что использовала водостойкие материалы.

Ранее девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным. Так, модная блогерша Хадиа Галеб посоветовала нанести на подошвы обуви сухой шампунь. По ее словам, средство поможет устранить скольжение стоп внутри туфель, а также появление неприятного запаха при потоотделении.