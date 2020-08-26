Глав госкомпаний приравняют к чиновникам

В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий глав госкомпаний к чиновникам и госслужащим, пишут «Ведомости». Нововведение должно упростить процесс привлечения их к уголовной ответственности.

По нынешним правилам, фигурантами уголовных дел о злоупотреблении полномочиями (применительно к коммерческим компаниям) и должностными полномочиями (применительно к государственным организациям) могут быть только должностные лица, осуществляющие функции представителей государственной власти.

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Законопроект расширяет перечень тех, кто может считаться должностными лицами. Теперь к ним предлагается отнести также руководителей госкомпаний и компаний с государственным участием. В случае принятия поправок в Уголовный кодекс их можно будет привлекать к ответственности по обвинению в получении взятки, служебном подлоге, халатности и ряде других преступлений.

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что сейчас топ-менеджеров можно привлечь к ответственности при наличии заявления от потерпевшей стороны. Однако на практике они редко подаются, поскольку потерпевшими оказываются дочерние или материнские структуры того же холдинга, не желающие огласки случившегося.

При этом юристы подчеркивают, что многое будет зависеть от правоприменения нового закона (если он вступит в силу) и корректных трактовок судами и правоохранительными органами.