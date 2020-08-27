Бывший вице-премьер Республики Алтай задержан

На Алтае задержали бывшего первого заместителя председателя правительства республики Роберта Пальталлера по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве уточнили, что пока могут подтвердить только сам факт задержания, не раскрывая деталей.

Пальталлер занимал пост вице-премьера Алтая с 2014 года. В апреле 2019 года, после назначения Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Алтая, он добровольно ушел в отставку.

Как уточняет агентство, более 13 лет Пальталлер работал в правительстве республики вместе с бывшим губернатором Александром Бердниковым.

Ранее сообщалось о задержании представителя главы Чечни по подозрению в мошенничестве. Иса Эдильсултанов, по версии следствия, пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства строительной фирмы на сумму 40 миллионов рублей.