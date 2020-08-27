Российская журналистка описала реальную ситуацию на курортах Черного моря

Российская журналистка отдохнула на Черном море во время пандемии коронавируса и раскрыла реальную ситуацию на отечественных курортах. Об этом пишет «Российская газета».

По словам автора материала, пляжи Анапы были переполнены отдыхающими, и никто из них не использовал средства индивидуальной защиты, однако некоторые предпринимали попытки соблюдать социальную дистанцию. «Те, кто лег загорать на песке, были на расстоянии как минимум одного покрывала от соседней группы», — описала она.

При этом в одной из местных столовых, к примеру, столики располагались на удалении друг от друга, посуда была одноразовой, а общение с персоналом было сведено к минимуму.

В целом журналистка посоветовала путешественникам для максимально безопасного отдыха взять с собой защитные маски, использовать дезинфицирующие растворы на спиртовой основе, проводить минимальное количество времени в общественных местах, а также избегать тесных магазинов и ресторанов.

Кроме того, туристка считает необходимым заблаговременно отслеживать ситуацию с распространением инфекции на том или ином курорте и выбирать место для отдыха исходя из статистических данных.

20 августа в России назвали курорты на Черном море с самым чистым побережьем. Туристам, которые хотят отдохнуть на берегу с чистой водой, лучше обращать внимание на небольшие малоизвестные поселки или дикие пляжи. Так, например, можно выбрать поселок Витязево под Анапой, который славится широким пляжем с ровным пологим дном, а море там «не имеет никаких водорослей».

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